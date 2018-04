Motorista bêbado causa acidente e bloqueio na Via Dutra em Lavrinhas(SP)

SÃO PAULO - Embriagado, o motorista de uma carreta causou um acidente, com interdição, às 22h15 de terça-feira, 10, na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 27, em Lavrinhas(SP), no Vale do Paraíba.

Parte da carga de vergalhões contida no veículo se espalhou na pista. O condutor da carreta não ficou ferido. Ao realizar o teste de bafômetro, o motorista foi flagrado por embriaguez e encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a delegacia de Polícia Civil em Silveiras.

As duas faixas de rolamento no quilômetro 27 ficaram bloqueadas até a 0h30 desta quarta-feira, horário em que uma delas foi liberada. À 1h30, o congestionamento na região passava dos 3 quilômetros.