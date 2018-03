Motorista bêbado causa acidente com 1 morto

Um motorista embriagado provocou um acidente na madrugada de ontem que resultou na morte de uma pessoa e ferimentos graves em outra, ambas de 25 anos, em Mirassol, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na Rodovia Washington Luís, por volta das 5h30, quando o motorista de um Escort bateu na traseira de uma moto. A polícia constatou, por meio do teste do bafômetro, que o motorista do Escort estava embriagado. Ele foi levado à delegacia e foi liberado posteriormente, segundo informações da polícia local.