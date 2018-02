Motorista bêbado atropela e mata dois garis na Marginal Pinheiros

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após terem sido atropeladas na manhã deste sábado, 22, na Marginal do Pinheiros, no acesso à Ponte Ary Torres, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h40, na pista expressa, sentido Interlagos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram garis. Eles trabalhavam no local quando o carro invadiu o canteiro da pista. Dois deles morreram na hora. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na via para socorrer a terceira vítima, que foi levada para o pronto-socorro Santa Marcelina. Ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

O motorista do carro, um bancário de 32 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso e levado para o 89ª DP (Portal do Morumbi), onde o caso foi registrado. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas, segundo o tenente da PM, Luís Gomes, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados e fala pastosa. Além disso, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas no veículo. O acidente aconteceu após ele sair de uma festa em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Às 12h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a faixa da esquerda da marginal permanecia interdita. No horário, o motorista encontrava 2,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, do local do acidente até a Ponte Eusébio Matoso.

Alterado às 15h40