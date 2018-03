Motorista bate em poste e morre ao cair de ponte Uma pessoa morreu, por volta das 5h20 deste sábado, ao cair com seu veículo da Ponte Anhanguera (Atílio Fontana) sobre a Marginal do Tietê. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu uma queda de cerca de 20 metros e morreu no local. A pista ficou interditada durante a manhã.