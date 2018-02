Motorista atropela trio e deixa um morto na rodovia Anchieta

São Bernardo do Campo - Um homem morreu e dois ficaram feridos após serem atropelados no km 16 da via Anchieta, no sentido litoral, por volta das 2 horas deste sábado, 29.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista de um Escort teve problemas mecânicos no veículo e parou na faixa de rolamento em São Bernardo do Campo. Em seguida, um homem que conduzia um Celta não conseguiu frear e bateu no carro que estava parado.

Os dois começaram a conversar sobre o acidente quando outro homem, que dirigia um Corsa, parou no acostamento para ajudá-los. Enquanto o grupo conversava, o condutor de um Honda Civic passou pelo local e atropelou os três.

O motorista do Escort morreu no local. Os outros dois foram levados para o Pronto-Socorro Central de São Bernardo do Campo, um deles em estado grave. O homem que atropelou o trio não fugiu do local do acidente e prestou socorro às vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com a Ecovias, três faixas da rodovia ficaram interditadas e foram liberadas por volta das 3h15.