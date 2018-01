Motorista atira em ciclista após briga de trânsito

FRANCA - Um ciclista foi baleado em Ribeirão Preto (SP) após uma briga de trânsito na manhã deste domingo, 17. A confusão foi registrada Avenida das Lágrimas, no Jardim Zara, local onde a picape de um aposentado de 71 anos teria fechado uma bicicleta.

Testemunhas contaram que o ciclista teria dito algo, o motorista desceu do carro e houve uma briga. O desentendimento ocorreu em frente ao Cemitério Bom Pastor, tendo o aposentado entrado no carro e pego uma arma, vindo a efetuar seis disparos contra a vítima.

Quatro tiros acertaram o ciclista, que tem 56 anos e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O aposentado, que estava com a mulher, fugiu depois e a abandonou, assim como o carro. Ela contou desconhecer o paradeiro do marido, mas confirmou a discussão e os disparos efetuados.

O revólver usado no crime, que seria calibre 38, não foi localizado. Porém, na casa do acusado - no bairro Lagoinha, foram apreendidas uma carabina e uma pistola 380. O ciclista foi atingido nas costas e na cabeça, sendo internado em estado grave na Santa Casa.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio e procura o autor.