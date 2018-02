Motorista atinge morador de rua na zona sul de SP

SÃO PAULO - Por volta da 1 hora desta quinta-feira, 28, ao volante de um Ford EcoSport preto, pela pista sentido Ibirapuera da Avenida Brigadeiro Faria Lima, o advogado T.A.R., de 30 anos, invadiu o canteiro central e atingiu uma cabana sob a qual um morador de rua dormia, próximo à esquina com a Rua Aspásia, região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Enrolado em um colchão e protegido também pela cabana, feita com materiais diversos, Valdenor Alves dos Santos saiu ileso, mas o susto foi grande. O vigia Adroaldo Sampaio, que trabalha numa agência bancária próxima, foi o primeiro a chegar no local e teria notado no motorista odor de álcool e uma certa dificuldade em sair do carro.

Policiais militares foram acionados, mas o advogado se recusou a fazer o teste do bafômetro, obrigando o delegado do 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, a encaminhá-lo para o IML, onde será feito exame de dosagem alcoólica, cujo resultado não foi informado ainda pela polícia.