Motorista alcoolizado bate em poste e 2 morrem Pai e filha morreram eletrocutados, na sexta-feira, quando o carro em que viajavam bateu em um poste em uma estrada em Paraguaçu Paulista. O motorista do veículo, Paulo Honorato da Silva, de 42 anos, estava alcoolizado, segundo a PM. Anésio Brincalhão, de 42, e sua filha, de 10, foram eletrocutados quando tentavam sair do carro. Além do motorista, três passageiros tiveram ferimentos leves. Silva foi preso em flagrante e responderá por homicídio doloso.