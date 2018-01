Motorista alcoolizado atropela moto

O acidente aconteceu por volta das 22h15, no cruzamento entre a Vereador José Diniz e a Rua José Santos. Depois da colisão, o Fiat Palio que atingiu a motociclista capotou. A vítima ficou inconsciente e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas do acidente tentaram agredir o motorista do Palio, que apresentava sinais de embriaguez. O boletim de ocorrência, feito no 27.° DP (Campo Belo), foi registrado como lesão corporal grave e embriaguez ao volante. / SOLANGE SPIGLIATTI