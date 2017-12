Motorista ainda enfrenta problemas na Régis Bittencourt

O motorista que utilizava a pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt às 4 horas deste sábado encontrava cerca de 8 mil metros de congestionamento, desde o quilômetro 291 até o quilômetro 283, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Por volta das 20h30 de sexta-feira, um alagamento intransitável tomou conta da via em razão da forte chuva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Autopista Régis Bittencourt, um caminhão-bomba realiza a drenagem da pista. Ainda há muita água e lama no local e o tráfego fluía apenas pela faixa da esquerda, permanecendo o bloqueio ainda da faixa da direita e do acostamento. Não há previsão para que toda a pista seja liberada por completo. A tendência é de que a fila de carros diminua com a liberação parcial.