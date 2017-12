Motorista ainda enfrenta pontos de lentidão na Baixada

O motorista ainda enfrentava pontos de lentidão no retorno da Baixada Santista para a capital no final da noite desta domingo, 11. Pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (antiga Piaçaguera-Guarujá) o congestionamento se estende do quilômetro 5 até o pedágio do Guarujá, numa extensão de 7 quilômetros. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega a lentidão se estende do quilômetro 292 até o 284, em São Vicente. Na SP-55 o problema está entre o quilômetro 211 e 214, junto à Riviera de São Lourenço, no município de Bertioga. A subida do sistema Anchieta-Imigrantes está sendo feita no esquema 2x8 - subida pelas duas pistas da Imigrantes e pista Norte da Anchieta. Apesar do tráfego intenso, não há congestionamentos na subida da serra, de acordo com a concessionária Ecovias.