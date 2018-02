O motorista Manoel Cavalcante encontrou ontem R$ 27 mil em uma rua de Osvaldo Cruz, no oeste paulista, e devolveu ao dono, o comerciante Vanderlei Bilhar. Notas e cheques estavam em uma carteira que ele deixou cair e ficou presa no para-choque de sua caminhonete. A carteira caiu na rua com a movimentação do veículo. Bilhar comunicou a perda em uma rádio. Cavalcante recebeu recompensa de R$ 700.