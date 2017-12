Ferrari que bateu em poste disputava racha na Avenida 23 de Maio

SÃO PAULO - A Ferrari encontrada abandonada, parcialmente destruída, na Avenida 23 de Maio na madrugada desta segunda-feira, 8, disputava um racha com um Porsche quando bateu em um Honda Fit antes de colidir contra um poste. O acidente ocorreu próximo ao Viaduto Pedroso, na região central de São Paulo.

O motorista do Honda forneceu as informações em boletim de ocorrência registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) da capital. A Polícia Civil registrou o caso como racha, lesão corporal na direção de veículo automotor e colisão.

O carro de luxo, que perdeu uma das rodas e ficou com a lateral esquerda destruída, foi apreendido e encaminhado para perícia.

O condutor da Ferrari teria deixado o carro com ferimentos leves, foi socorrido pelos ocupantes do Porsche e encaminhado para um pronto-socorro.