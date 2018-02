Motor de ônibus pega fogo na zona oeste de São Paulo

Passageiros de um ônibus da Viação Gato Preto viveram momentos de pânico às 7h da manhã desta segunda-feira, 8. Eles tiveram que descer às pressas quando o motor do ônibus pegou fogo na Rua Heitor Penteado, altura do número 257, na zona oeste de São Paulo.

Rapidamente as chamas se espalharam com um vazamento de combustível sob o motor, espalhando muita fumaça. Funcionários de um posto de gasolina preocupados com o risco de explosão correram para ajudar a debelar as chamas. Com extintores, motoristas ajudaram a apagar o fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros.

O trânsito na região ficou complicado. Segundo informações da São Paulo Transportes (SPTRans), um problema elétrico no veículo provocou o incêndio. O ônibus fazia a linha Mercado da Lapa-Praça Ramos. Ninguém ficou ferido.

As imagens são do jornalista Cley Scholz.