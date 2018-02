Motoqueiro morre em acidente seguido de incêndio na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, por volta das 19h15 desta sexta-feira, 3, no retorno existente sob o viaduto localizado na altura do quilômetro 17,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Boa Vista, zona oeste da capital paulista, terminou com a morte do motoqueiro Jhonatan Batista Denavino, de 21 anos, e com os dois veículos incendiados.

Segundo o que testemunhas relataram a policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão, o motoqueiro, ao fazer uma curva à direita, teria se desequilibrado e caiu na pista. A moto derrapou e entrou debaixo do coletivo pela lateral ônibus, da Viação Transppass, que fazia a linha 748R (Metrô Barra Funda - João XXIII). Batista morreu em razão da queda.

Na colisão entre os dois veículos, a moto pegou fogo e o incêndio acabou se alastrando para o ônibus, que ficou completamente destruído. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas a enfermeira da equipe de socorro, ao chegar no local do acidente, constatou a morte do motoqueiro.

O veículo do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima às 23h25, quatro horas após o acidente, que foi registrado no 75º Distrito Policial, do Jardim Arpoador. Em razão do acidente, o trânsito ficou congestionado na pista sentido interior da Rodovia Raposo Tavares, pois o bloqueio sob o viaduto formou uma fila de veículos na saída localizada na altura do quilômetro 17,3 da rodovia.