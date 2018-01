Motofaixa da Vergueiro estreia com dois acidentes Com um atropelamento e ao menos uma batida entre motos, a motofaixa da Rua Vergueiro, que liga a região do Ibirapuera, na zona sul, ao centro de São Paulo, foi aberta ontem com 100 agentes, entre fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e educadores para pedestres. O órgão de trânsito não divulgou um balanço do primeiro dia.