Motofaixa altera tráfego na Rua Vergueiro

A criação da segunda faixa exclusiva para motocicletas na capital paulista provocou alterações de trânsito na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mudou, na sexta-feira, o sentido de parte da circulação na via, extinguiu vagas de Zona Azul e proibiu o estacionamento em um trecho da rua.

A principal alteração ocorreu na altura da Praça Doutor Teodoro de Carvalho. Ali, o motorista que usava tanto a pista sentido bairro quanto a sentido centro da Vergueiro não poderá mais acessar o retorno. Agora, quem pretende trafegar no sentido bairro deve acessar as Ruas Joaquim Távora e Domingos de Morais. No sentido centro, a opção é a Rua Júlia.

Zona Azul. Também na praça foram extintas 23 vagas de Zona Azul, além de outras que funcionavam perto dali, na Rua Domingos de Morais. A CET prometeu, em nota, redistribuir as vagas em outras vias. A companhia proibiu ainda o estacionamento na Vergueiro, na quadra entre as Ruas Dona Júlia e Professor Noé de Azevedo e próximo da Praça Doutor Teodoro. Outra modificação foi feita na Rua Dona Júlia, que passou a ter mão única em direção à Rua Prof. Noé de Azevedo.