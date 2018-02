Motociclistas terão escolinha na Vila Carrão O Centro Educacional Paulistano de Motocicletas (Cepam), chamado de "escolinha de motociclistas", será inaugurado amanhã na Vila Carrão, na zona leste da capital. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o espaço, voltado à conscientização e à capacitação de quem pilota motos, é o primeiro do gênero no Brasil. As atividades, no entanto, devem começar somente no mês que vem. O espaço terá capacidade para atender até 20 mil pessoas por ano.