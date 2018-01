Motociclistas fazem ato na Paulista pelo retorno das motofaixas

SÃO PAULO - Um protesto de motociclistas interdita parcialmente a Avenida Paulista na tarde desta terça-feira, 23, no sentido Consolação, na altura da Alameda Campinas, no centro de São Paulo. A manifestação, organizada pelo Sindicato dos Motoboys (SindimotoSP), pede o retorno das motofaixas na cidade, projeto descartado pela Prefeitura em 2011, após constatar que o equipamento causava mais acidentes. O número de motociclistas presentes no ato não foi divulgado pela Polícia Militar. O protesto é pacífico.

O ato teve início por volta das 13h, na Rua Doutor Eurico Rangel, e seguiu pela Avenida 23 de Maio, em direção ao escritório da Presidência da República, na Avenida Paulista. A PM e a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) acompanham o protesto.