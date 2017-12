Motociclista morre em colisão com ônibus na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - O piloto de uma motocicleta morreu após colidir o veículo com um ônibus na Avenida Elísio Teixeira Leite, próximo à Rua Joaquim Ribeiro, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, no fim da madrugada desta quinta-feira, 11. O acidente provocou bloqueio total do trânsito, na pista sentido bairro, para os trabalhos de perícia. A pista foi liberada por volta das 9 horas.

A identificação da vítima não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros informou que o homem morreu no local da colisão, conforme constatou um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) da corporação.