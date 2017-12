Motociclista morre em colisão com caminhão na Bandeirantes, na zona sul de SP

SÃO PAULO - O piloto de uma moto morreu após colidir o veículo com um caminhão na Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay, mais conhecida como a continuação da Avenida dos Bandeirantes, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 30. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte do motociclista no local, que está isolado para perícia. O nome e o sexo da vítima não foram divulgados.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, no sentido da Marginal do Pinheiros. Por causa do bloqueio parcial da pista, o trânsito ficou congestionado na Avenida Presidente Tancredo Neves e no acesso à zona sul pela Rodovia dos Imigrantes. Filas de fluxo lento ainda se estendem até a cidade de Diadema, na Grande São Paulo, às 8h50.