Motociclista morre em acidente na zona oeste de SP

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira, 16, após colidir com um ônibus no Viaduto Comendador Elias Nagib Breim, na Lapa, zona oeste da capital paulista. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista chegou a ser interditada para que o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousasse para fazer o resgate, mas a vítima não resistiu e morreu no local. De acordo com a CET, a cidade registrava, às 7h58, 61 quilômetros de lentidão, a maioria localizada na zona leste de São Paulo, onde estavam 22 quilômetros de trânsito carregado. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; pista expressa entre Pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, com 2.800 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes do Piqueri e Atílio Fontana, com 2.500 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Conselheiro Carrão e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 4.050 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.050 metros; - Avenida do Estado, sentido Santana, entre Ruas João Teodoro e Vinte e Cinco de Março, com 1.690 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: trânsito normal Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; pista expressa entre Pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, com 2.800 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes do Piqueri e Atílio Fontana, com 2.500 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Rua Mauá - Avenida Cruzeiro do Sul: sentido Ipiranga, entre Avenida Cruzeiro do Sul e Rua Ildefonso - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Conselheiro Carrão e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 4.050 metros; pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.050 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Rodeio - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Restinga Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas João Teodoro e Vinte e Cinco de Março