Motociclista morre em acidente na zona norte Uma pessoa morreu no início da manhã de ontem em um acidente entre uma moto e um carro. O choque aconteceu na altura do número 1.300 da Avenida Imirim, na zona norte de São Paulo. O motociclista, que não teve a identidade revelada pela polícia, morreu no próprio local. A via chegou a ser bloqueada nos dois sentidos para que os peritos pudessem fazer seu trabalho.