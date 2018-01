Motociclista morre em acidente na Via Anchieta pela manhã

Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão, por volta das 7h30 desta segunda-feira, 9, na Rodovia Anchieta, segundo informações da concessionária Ecovias. O acidente interditou duas faixas de rolamento na altura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, na pista marginal norte da via, deixando o trânsito lento entre os km 20 e 22. O tráfego está sendo desviado para a pista central. O motorista também encontra lentidão na chegada à capital pela pista norte da rodovia dos Imigrantes, entre os KM 16 e 14, devido ao excesso de veículos. Nesta manhã, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 4x6. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e a subida, pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes.