Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um motociclista morreu no fim da manhã desta segunda-feira, em uma colisão com um caminhão, na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Ponte dos Remédios.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, interditando uma das faixas da via. Por conta da interdição, o congestionamento chegava a 11 quilômetros por volta das 12h30, indo até a Ponte da Casa Verde. A pista local também apresentava lentidão entre as Pontes dos Remédios e do Limão e a expressa entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

Devido ao grande congestionamento, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) alertava os motoristas a evitar circular pela Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco.