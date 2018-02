Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 21.

Por conta do acidente, a pista central foi totalmente interditada no sentido Castello Branco e os motoristas estão sendo desviados para as pistas local e expressa. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas evitem a região.