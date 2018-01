Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um motociclista morreu em um acidente na Marginal do Tietê na manhã desta quinta-feira, 10, pouco antes da ponte Vila Guilherme, sentido rodovia Ayrton Senna. A queda aconteceu na pista central, e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou fazer um desvio para a pista expressa da via.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a colisão entre carro e moto por volta das 6h50. No entanto, quando as duas viaturas chegaram ao local, indentificou-se apenas uma moto caída, e a vítima desacordada. O óbito de um homem foi constatado imediatamente, informou os bombeiros.

As viaturas de resgate, perícia e polícia ocupam totalmente a pista central do trecho da Marginal do Tietê. O caso será investigado para descobrir se houve participação de um veículo no acidente. A CET registra 2,5 km de lentidão no trecho antes do acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.