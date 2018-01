Motociclista morre em acidente de trânsito na Marginal do Pinheiros

Um motociclista morreu e uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito por volta das 6h30 deste domingo, 27, na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte João Dias, em São Paulo. O acidente envolveu um carro e uma moto.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista morreu no local. O carro do Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo por volta das 9h, quando a via foi liberada. Já a vítima foi levada para o Hospital Regional Sul, em Santo Amaro.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Morumbi).