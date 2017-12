Motociclista morre em acidente com carreta e 2 carros na Rio-Santos

SÃO SEBASTIÃO - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou no início da madrugada desta terça-feira, 13, por volta de 1h30, o tráfego no km 116 da Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, após um acidente envolvendo uma carreta, dois carros e uma motocicleta ter provocado a interdição total da pista nos dois sentidos. O motociclista, que não havia sido identificado, morreu a caminho do pronto-socorro municipal.

