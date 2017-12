Motociclista morre atropelado após cair na Rodovia Castelo Branco

SÃO PAULO - O piloto de uma motocicleta morreu depois de cair do veículo e ser atropelado por um carro na Rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 5. O acidente aconteceu por volta das 6h40 no quilômetro 18 da estrada, na pista local, no sentido interior.

Chovia no momento do acidente, na capital e cidades próximas. Duas faixas estão bloqueadas e há congestionamento nos dois sentidos da rodovia, além de reflexos na saída de São Paulo em direção à Castelo. O local está isolado para perícia e identificação da vítima.

O trânsito também é mais lento do que o normal na Marginal do Rio Tietê nesta manhã, onde um caminhão colidiu em um carro e uma pessoa ficou ferida. O acidente bloqueia a faixa da direita da pista expressa, próximo à Rodovia dos Bandeirantes, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.