Motociclista morre após se envolver em acidente na Marginal do Tietê

SÃO PAULO – Um motociclista morreu após acidente envolvendo, mais uma vez, um caminhão e uma moto na pista central da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, na manhã desta quinta-feira, 30. A ocorrência na região de Santana, na zona norte, foi registrada por volta das 10h30, e a faixa da esquerda foi interditada na região.

O serviço de emergência do Corpo de Bombeiros e o policiamento de trânsito foram acionados para prestar socorro ao motociclista, mas a equipe médica constatou o óbito no local.

A Polícia Militar solicitou a perícia técnica. As causas do acidente estão sendo apuradas, assim como todas as ocorrências que envolvem vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mais de 80% dos acidentes com vítimas nas Marginais do Tietê e do Pinheiros envolvem motos.

Em 25 de janeiro de 2017, as velocidades máximas aumentaram nas marginais. A permissão para carros e motos nas pistas expressas passou de 70 km/h para 90 km/h. Nas pistas centrais, a velocidade subiu de 60 km/h para 70 km/h. E nas pistas locais, foi de 50 km/h para 60 km/h. O limite de 50 km/h foi mantido somente nas faixas da direita, que ficam ao lado das calçadas e nos corredores de ônibus. Para caminhões, continuou valendo a velocidade máxima de 60 km/h nas pistas expressas e centrais.

Outros acidentes. Neste ano, quatro motociclistas morreram nas Marginais, segundo a CET. O primeiro caso aconteceu em 14 de fevereiro, na pista expressa da Marginal do Pinheiros. A segunda morte foi registrada em 4 de março, também na pista expressa da Marginal do Pinheiros. A terceira foi no dia 10 de março e ocorreu na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, quando um motociclista morreu após uma batida com um caminhão também na altura da Ponte Estaiadinha.