Motociclista morre após bater em carro e cair no Córrego Aricanduva

Atualizada às 13h10

SÃO PAULO - Um homem morreu na manhã desta sexta-feira, 17, ao cair no Córrego Aricanduva, na zona leste de São Paulo, depois que a motocicleta onde estava colidiu com um carro na Avenida Aricanduva, na altura do número 2.600, próximo à Praça Adelmar Tavares. O motociclista, identificado como Márcio Coelho, de 35 anos, trafegava pela via quando se chocou com um carro que vinha da Rua Arquiteto Heitor de Melo. O acidente ocorreu por volta das 10h30.

As informações iniciais repassadas ao Corpo de Bombeiros eram de que a vítima estava consciente. Entretanto, a corporação constatou a morte quando chegou ao local. O caso foi registrado no 21° distrito policial (DP) de São Paulo. O motorista do carro presta depoimento e pode responder por homicídio culposo.

De acordo com a CET, até as 13h, a pista expressa da Avenida Aricanduva seguia bloqueada, na altura da Rua Manilha, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.