Motociclista morre após bater em caminhão na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um motociclista de 29 anos morreu após colidir com um caminhão na Avenida Carlos Caldeira Filho, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 10. De acordo com a Polícia Militar, o jovem vinha na contramão e bateu no veículo, na altura da Rua Praia de Carreiros, próximo à Estação Vila das Belezas da Linha 5-Lilás, do Metrô. A vítima morreu no local.

O acidente aconteceu por volta de meia-noite. Até as 6h20 desta quarta-feira, uma faixa da via seguia interditada no sentido bairro. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Portal Morumbi) de São Paulo.