Motociclista morre ao ser atingido por caminhão em São Paulo

O administrador de empresas Jonas Lacerda Galrão, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira, 21, ao ser atingido por um caminhão na Avenida Ragueb Chohfi, na altura do número 3.700, região do Iguatemi, na zona leste da capital paulista. O acidente ocorreu às 13h45. Em depoimento à polícia, um motoqueiro afirmou que o jovem havia tentado realizar uma manobra. Veja também: Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O motorista do caminhão, um comerciante de 42 anos, contou à polícia que trocou de faixa para ultrapassar o ônibus e, quando voltou à faixa da direita, viu pelo retrovisor o motoboy no chão. Galbão morreu na hora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais da 49ª delegacia investigam o caso. O comerciante está sendo averiguado e poderá ser acusado de homicídio culposo (sem intenção de matar). Texto alterado às 13 horas do dia 23/01 para correção de informações. A vítima tinha 28 anos e não 19, como havia sido publicado, e era administrador de empresas.