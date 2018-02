Motociclista cai no Rio Tamanduateí, no ABC Paulista

São Paulo, 16 - Um motociclista caiu no Rio Tamanduateí por volta de 6h30 desta sexta-feira, 16, em Santo André, no ABC Paulista, após perder o controle da moto e bater na mureta de proteção na Avenida do Estado.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou no estacionamento do supermercado Carrefour para aguardar a retirada da homem, com vida, do rio por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A polícia não informou para onde o motociclista, que não foi identificado, foi levado.

Segundo a polícia, um veículo roubado também foi encontrado ao lado do local do acidente.