Motociclista cai no Rio Tamanduateí Um motociclista caiu no Rio Tamanduateí, em Santo André, após perder o controle da moto e bater na mureta de proteção da Avenida do Estado, ontem de manhã. O acidente aconteceu por volta das 6h30. Uma equipe do Corpo de bombeiros e o helicóptero Águia foram acionados. Segundo os policiais do Águia, um veículo roubado também foi encontrado ao lado do local do acidente.