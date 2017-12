Motociclista atropela vendedor ambulante e os dois e morrem na Imigrantes

SÃO PAULO - Um vendedor ambulante foi atropelado por um motociclista e, em seguida, ambos foram atingidos na Rodovia Imigrantes na noite desta quinta-feira, 25. O acidente ocorreu no KM 32, sentido São Paulo, e bloqueou três faixas da esquerda por 50 minutos.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o vendedor estava atravessando a rodovia quando foi atingido pela moto. Em seguida, ambos foram atropelados, não se sabe se por um ou mais carros. Nenhum veículo parou no local para prestar assistência. A empresa informou que é comum a presença de ambulantes no pedágio daquela região.

O serviço de atendimento da concessionária deslocou os corpos para o acostamento da via, onde a Polícia Rodoviária Estadual faz acompanhamento e a Polícia Civil realiza perícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.