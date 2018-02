Motoboys protestam contra nova lei

SÃO PAULO - Com a iminência do início da fiscalização da nova lei que rege a profissão de motoboy, dezenas deles estão em protesto pelas ruas da cidade na tarde desta quinta-feira. A manifestação começou por volta das 15h na Avenida Paulista, seguiu para a Rebouças, passou por Pinheiros e agora está a caminho do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), reflexos já são sentidos no trânsito da região. Segundo a polícia, há cerca de 60 motoboys participando do protesto.

Entre as novas regras, o motociclista vai precisar trafegar com equipamento de segurança e fazer um curso de capacitação para dirigir moto.