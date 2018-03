Motoboy morre ao ser baleado durante comício de vereador na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um tiroteio no final de um comício eleitoral deixou uma pessoa morta, no início da noite de sexta-feira, 7, na Vila Yara, região do Morro Grande, entre as zonas norte e oeste da capital paulista. Mesmo encaminhado por testemunhas para o pronto-socorro do Hospital de Vila Penteado, o motoboy Gérson José da Rocha Silva, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 18h30 na altura do nº 214 da Rua São Urbano, no final do comício do vereador Antonio Goulart, do PSD, candidato à reeleição pela quarta vez. Caso seja eleito, o vereador assumirá o quinto mandato consecutivo no legislativo paulistano. Os tiros, segundo testemunhas, foram disparados por ocupantes de um Golf, de cor prata e placas CGV 3133, anotadas por quem estava próximo.

Em boletim de ocorrência registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba, não há informações sobre outras duas supostas vítimas - um homem ferido no pé e uma criança de colo atingida de raspão. Segundo o registro policial, os tiros deixaram apenas uma vítima, que morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. Policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.