Motoboy esteve com suspeito do crime Principal suspeito de matar a coordenadora de vendas Vanessa de Vasconcelos Duarte, no dia 12, o foragido Edson Bezerra de Gouveia, de 35 anos, dormiu na última segunda-feira em uma casa abandonada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A polícia obteve a informação ontem, após deter um motoboy de 27 anos que esteve com ele no imóvel e o reconheceu por foto. Policiais chegaram ao motoboy por meio de denúncia. Quando a polícia chegou à casa, encontrou apenas o motoboy, que negou participação no crime.