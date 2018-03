Moto vence desafio contra bicicleta, carro e metrô

A motocicleta foi a primeira colocada no Desafio Intermodal deste ano. O motoboy Fábio Alves fez o percurso da Praça General Gentil Falcão, na zona sul, até a Prefeitura de São Paulo, no centro, em 20 minutos e 20 segundos. É a primeira vez em três anos que a bicicleta não venceu o desafio - foi a segunda colocada, com 20min56s.

Esta é a quinta edição do desafio, que tem o objetivo de comparar diversas opções de transporte. Quem escolheu fazer o percurso de carro gastou 1 hora e 1 minuto. De transporte público (trem e metrô), o tempo foi de 1 hora e 16 segundos.

O diretor-geral do Instituto CicloBr e um dos organizadores do evento, André Pasqualini, relativizou o resultado: "A motocicleta é mais rápida, mas olha o prejuízo que ela faz em matéria de poluição." As emissões poluentes de cada transporte foram medidas e análise será divulgada na semana que vem.