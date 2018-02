Moto cai de ponte em acidente e duas pessoas morrem em São Paulo

SÃO PAULO - Uma moto bateu no guardrail da Ponte João Dias e caiu na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, por volta das 19 horas de domingo. Os dois ocupantes do veículo,uma mulher grávida e um homem, morreram.

Talita Galvão Guimarães de Nascimento, de 23 anos, chegou a ser levada, ainda com vida, ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Após passar por cirurgia para a retirada do bebê, no entanto, ela não resistiu e morreu.

Os médicos conseguiram fazer o parto e a criança nasceu com vida, mas também morreu ainda na noite de domingo.

Bombeiros ainda não sabem o motivo do acidente. O caso foi encaminhado ao 11º DP.

(Com João Paulo Carvalho, do estadão.com.br)

Atualizado às 11h18