Moto atropela carrinho de bebê e fere criança

Segundo a corporação, a vítima foi levada ao Hospital São Paulo, onde foi submetida a exames. A Polícia Militar informou que a criança estava passeando com babá na Praça Nossa Senhora Aparecida, quando foi atingida pela moto. Os pais do bebê ficaram sabendo do acidente por telefone, mas foram imediatamente ao hospital. O caso foi encaminhado ao 27º DP (Campo Belo).

Também ontem, por volta das 7h, uma mulher de 73 anos morreu atropelada por um ônibus na Avenida Europa. Segundo a Rede Record, ela tentava atravessar a rua fora da faixa de pedestres.