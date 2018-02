Motivação turística As luminárias orientais da Liberdade foram instaladas a partir de 1969, quando a Prefeitura iniciou um plano para transformar o bairro em uma atração turística. O projeto foi feito pelo jornalista Randolfo Marques Lobato, presidente de uma comissão de chineses, coreanos, japoneses e vietnamitas radicados ou estabelecidos no bairro. A ideia era copiar a Chinatown, de Nova York, nos EUA. Em 2008, ano do centenário da imigração japonesa para o Brasil, 227 luminárias foram trocadas e diversas reformas já foram feitas.