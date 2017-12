Mostra de Cinema terá bike disponível para o público Os cinéfilos que circularem entre os mais de 20 espaços da 34ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo terão pela primeira vez bicicletas à sua disposição. Quinze bicicletários foram montados perto dos cinemas que exibem os mais de 450 filmes do evento, que vai até 4 de novembro. Interessados devem se cadastrar levando documento com foto, comprovante de endereço ou estada (estrangeiros) e cartão de crédito (saldo de R$ 350) - quem não tem cartão pode comprar o Cartão Ciclista-Mostra (R$ 15). A primeira hora é livre e as demais custam R$ 10 cada. Os frequentadores da mostra também poderão estacionar suas bikes nos bicicletários.