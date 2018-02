Mosteiro da Luz vai perder 56 árvores

SÃO PAULO - O Mosteiro da Luz, na região central de São Paulo, deverá perder 56 árvores, informou a Secretaria de Estado da Cultura nesta sexta-feira, 15.

O corte não será imediato. Ainda depende da aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

A Secretaria de Estado da Cultura fez um estudo para avaliar quais árvores precisam ser cortadas ou podadas. Parte delas tem cupim. De acordo com a Secretaria, as que forem cortadas serão substituídas por espécies nativas.

O Mosteiro da Luz é tombado nas instâncias municipal, estadual e federal.