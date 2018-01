Morumbi registra mais um arrastão neste domingo

SÃO PAULO - Ao menos dez pessoas em seis veículos foram vítimas de roubo na tarde deste domingo, 1°, na Rua Clementine Brenne, no Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Segundo informações do 89° DP (Portal do Morumbi), o arrastão ocorreu por volta das 17 horas. Os criminosos - não há informações sobre quantos são - levaram os pertences das vítimas, como celulares e carteiras. Os veículos não foram roubados.

A Polícia Militar informou que foi chamada para atender uma ocorrência na Rua Clementine Brenne neste domingo. Por volta das 14 horas, uma pessoa a pé foi assaltada por dois homens armados. Ainda não se sabe se os casos estão relacionados.

Até as 21h30, ninguém havia sido preso.

Outro arrastão. Um suspeito foi morto a tiros por um policial civil durante um arrastão na Rua Doutor Flávio Américo Maurano, no Morumbi, na manhã de quarta-feira, 28.

Junto com outros sete comparsas, Fagner Lourenço dos Santos, de 19 anos, estaria de motocicleta abordando veículos que paravam no semáforo com a Avenida Morumbi, antes de ser surpreendido pelo investigador Guilherme da Silva Del Gaudio, de 26 anos, do Grupo de Operações Especiais (GOE), que reagiu à tentativa de assalto. Santos morreu baleado.