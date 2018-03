Morumbi: promotor pede praça sem muro

O muro custou R$ 155 mil. Parte dos usuários da praça considera que a obra descaracteriza a arquitetura do local. Outros avaliam que a estrutura de cimento reduz o risco de atropelamentos de pedestres na pista de caminhada, ao lado da Avenida Giovanni Gronchi. O caso parou no MPE, que resolveu pedir à Justiça ontem a retirada do muro.

"A Subprefeitura do Butantã nos informou ter feito um questionário com os frequentadores da praça, mas só 11% defenderam a construção do muro", disse o promotor Lopes. "A maior demanda era por bebedouros e banheiro. Não existe justificativa para cercar um espaço verde com uma intervenção urbanística tão pesada."

A Justiça deve se pronunciar até o fim de abril sobre o caso. O muro foi construído por meio de uma emenda apresentada ao Executivo em 2010 pelo vereador Aurélio Miguel (PR), morador da região e usuário da praça. "Eu vou correr sempre na praça e sei o risco que é um menino sair atrás de sua bola no meio da Giovanni Gronchi", defendeu.

Ontem, funcionários da Subprefeitura do Butantã começaram a cobrir o muro com vegetação para reduzir o impacto visual da obra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Praça Vinícius de Moraes foi inaugurada nos anos 1960 e fica ao lado do Palácio dos Bandeirantes. A Prefeitura defende a construção do muro como forma de proteger os pedestres e diz que a vegetação vai cobrir toda a estrutura, o que via reduzir o impacto visual da obra municipal.