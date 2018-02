Mortos em festa infantil são enterrados na Bahia Foram enterrados ontem os corpos das quatro vítimas do atropelamento causado por um caminhão desgovernado que invadiu uma festa infantil na Ilha de Itaparica, na Bahia. A prefeitura decretou luto oficial de três dias no município por causa do acidente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 11 pessoas continuam internadas por causa do atropelamento, no Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital do Subúrbio. O caso mais grave é o de uma menina de 10 anos que sofreu traumatismo craniano.