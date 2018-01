Nº de mortes por atropelamento cai 29,7% em rodovias concedidas de SP

SÃO PAULO - O número de mortes por atropelamento em rodovias concedidas do Estado de São Paulo apresentou queda de 29,7% no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Entre janeiro e junho de 2015, houve registro de 92 vítimas, 39 a menos do que as contabilizadas ao longo do mesmo período do ano passado, quando o total foi de 131.

Quanto aos acidentes envolvendo pedestres, também houve redução nos seis primeiros meses deste ano. Os números caíram de 386 para 295, o que aponta um recuo de 23,6% em relação às ocorrências registradas entre janeiro e junho de 2014.

O atropelamento de pedestres representa 1,83% dos acidentes em rodovias do Estado de São Paulo. Por outro lado, 30,88% dos óbitos registrados na malha rodoviária estão relacionados a esse tipo de ocorrência, relatou a Artesp.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A agência informou que desenvolveu o Programa de Redução de Acidentes (PRA) e outras ações de conscientização, em parceria com 20 concessionárias de rodovias de São Paulo, além de ter instalado 181 passarelas nos trechos urbanos das estradas que monitora.